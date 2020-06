Municipales à Paris : "On n'oblige pas les gens à prendre le vélo", soutient David Belliard

publié le 26/06/2020 à 13:57

J-2 avant le second tour des élections municipales. A Paris, le match oppose Anne Hidalgo (PS), Rachida Dati (Les Républicains) et Agnès Buzyn (LREM). Arrivé en quatrième position au premier tour avec 10,79% des voix, le candidat EELV David Belliard a décidé de s'allier avec la maire sortante. Au micro de RTL Midi, il réaffirme son projet pour la mobilité parisienne. "L'avenir des villes ne se construit pas autour de la voiture individuelle. Paris doit se construire autour de la marche à pied, du vélo et des transports en commun", déclare-t-il.

Sur la question du "tout-vélo", toujours prévu par Anne Hidalgo, David Belliard explique qu'il ne s'agit pas "d'obliger les gens à prendre le vélo" mais de "permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir le faire en toute sécurité". "C'est le projet que nous portons avec Anne Hidalgo et avec les listes Paris En Commun/L'Ecologie pour Paris".

Sur son alliance avec la maire sortante, David Belliard y voit "une coalition de projets". "Nous portons par exemple des propositions pour les espaces verts, comme la création d'un troisième bois à Bercy, ou des propositions en faveur de la piétonnisation des abords des écoles. (...) Je crois que la noblesse de la politique aujourd'hui est de revenir sur l'amélioration du quotidien des gens", conclut-il.