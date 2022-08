C'est depuis son déplacement en Algérie qu'Emmanuel Macron vient de s'exprimer. "Les choses vont bien se passer cet hiver." Le président se veut rassurant en matière d'énergie, les Français ayant peur d'en manquer et de voir leur facture augmenter.

"On ne va pas avoir de problème car (la France) dépend peu du gaz. Nous avons un seul gazoduc avec la Norvège. On a sécurisé nos volumes et on a plus de 90% de nos stocks", a avancé le chef de l'État, en soulignant le "faible poids du gaz dans le mix énergétique" de la France, "à peu près 20%", selon Emmanuel Macron. "Dans cet ensemble, l'Algérie représente 8 à 9%, on n'est pas dans une dynamique où le gaz algérien pourrait changer la donne."



Le président français s'est également félicité qu'Alger aide "à la diversification" des approvisionnements en gaz de l'Europe, en augmentant ses exportations vers l'Italie, auparavant trop dépendante du gaz russe. "Nous ne sommes pas en compétition avec l'Italie" sur le gaz algérien, a assuré Emmanuel Macron. Au contraire, a-t-il dit, "je remercie l'Algérie" d'avoir augmenté les volumes injectés dans le gazoduc qui approvisionne l'Italie.

À écouter également dans ce journal

Royaume-Uni - Le plafond tarifaire de l'énergie va augmenter de 80% à partir d'octobre au Royaume-Uni. La colère et l'angoisse se font ressentir outre-Manche, les Britanniques attendant un geste du futur gouvernement.

Fontenay-sous-Bois - Un couple de lesbiennes a porté plainte après avoir, dans la nuit de mercredi à jeudi, été agressé sexuellement, puis violenté par deux hommes pour des motifs homophobes. Ils n’ont pas encore été interpellés.

Éducation - Les élèves du collège seront évalués de manière plus fréquente à la rentrée 2023, a annoncé le ministre de l'Éducation. Il parle d'un "outil nécessaire pour relever le niveau" en mathématiques ou en anglais au collège.

