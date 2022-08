INVITÉ RTL - Crise du gaz : "Nous sommes face à deux crises ", alarme Thierry Bros

Les questions autour du gaz inquiètent. Actuellement, les États acceptent de le payer onze fois plus cher. Un achat nécessaire dans cette période estivale pour faire des stocks en prévision du prochain hiver. Professeur à SciencesPo et expert sur les questions liées à l'énergie, Thierry Bros pense que "nous faisons face à deux crises : une crise économique et une climatique".

Et pour les consommateurs, de nombreux efforts pourraient être demandés. Du côté des foyers, qui utilisent le gaz pour se chauffer et faire la cuisine, Thierry Bros estime qu'il va falloir "faire appel à la bonne volonté de chacun". Le commissaire européen Thierry Breton a notamment appelé, ce jeudi 18 août, à une baisse du chauffage d'un ou de plusieurs degrés.

Le gaz est aussi utilisé à la fabrication de l'électricité. "On peut arrêter de faire du gaz avec de l'électricité", explique Thierry Bros. Et pour remplacer le gaz, il va falloir trouver d'autres combustibles. Le charbon ou le pétrole peuvent être des alternatives, mais ces deux combustibles sont "climatiquement très mauvais".

Sans cette baisse de consommation du gaz, les industriels s'exposent à un "grand risque", estime Thierry Bros. "Les industriels vont devoir arrêter leurs usines et des personnes vont être mises au chômage technique". Face à ces deux crises, "nous risquons d'être incapables de résoudre ni l'une ni l'autre".

