La Poste : e-lettre ou timbre vert, quel envoi arrive le plus vite à destination ?

Au 1er janvier 2015 la lettre prioritaire passera à 0,76 euros, et la lettre verte à 0,68 euros (illustration).

À écouter La Poste : la e-lettre rouge bat-elle encore le timbre vert ? 00:02:21

Quelle option d'envoi est la plus efficace ? À droite, le timbre rouge : dématérialisé depuis le 1er janvier, il permettait une distribution du courrier dès le lendemain, il a été remplacé une e-lettre à envoyer avant 20h sur le site de La Poste ou depuis un bureau et coûte 1.49 euro. À gauche, le timbre vert : le challenger qu'on ne présente plus, toujours au prix d'1.16 euro.

La nouvelle lettre dématérialisée permet-elle réellement d'aller plus vite ? Notre journaliste Samuel Goldschmidt, correspondant du Grand Est, a écrit 2 courriers à Patrick Tejero, notre correspondant à Toulouse. Deux versions ont donc été envoyées, l'une numérique avec la "e-lettre rouge" et l'autre classique avec le timbre vert.

Samuel Goldschmidt s'est donc rendu sur le site de La Poste pour poster sa "e-lettre rouge", en cliquant sur l'option correspondante. Il faut avoir un compte pour payer son affranchissement et valider l'envoi. Notre journaliste a ensuite posté le courrier physique dans une boîte aux lettres 10 minutes après l'envoi du courrier numérique.

Un résultat à l'opposé des préférences des utilisateurs

Le lendemain, à Toulouse, le verdict est tombé : "C'est la lettre rouge qui est arrivée en premier", constate Patrick Tejero juste après le passage du facteur. La lettre classique est arrivée 24h plus tard. "Pour une différence de 33 centimes, la vitesse y a gagné", conclut le destinataire.

Mais pour l'heure, c'est le charme de l'option classique qui l'emporte, puisque selon La Poste, seuls 3.500 envois dématérialisés sont réalisés par jour. Or, il en faudrait 5 à 10.000 pour que la e-lettre soit rentable.

