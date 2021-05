L'UFC-Que Choisir alerte les consommateurs sur le danger des mini crédits

publié le 29/04/2021 à 16:44

Vous connaissez sans doute les minis crédits, ces prêts instantanés sur des petites sommes : jusqu'à 1.000 euros que l'on peut emprunter sur moins de trois mois. On en trouve beaucoup sur internet, mais avec des taux d'intérêt délirants qui peuvent aller de 128% à 2.234%. Invité sur RTL ce jeudi, Alain Bazot, le président de l'UFC-Que Choisir porte plainte contre trois sociétés de mini crédits pour "pratiques commerciales trompeuses".

"On a constaté que le marketing de ces opérateurs masque la réalité de leurs offres", explique Alain Bazot. En effet, le taux d'intérêt "n'est clairement pas mis en avant. On dit par exemple 'pour préserver sa santé financière' (...) en réalité les gens qui ont recours à ces crédits sont dans un état de nécessité et d'urgence d'avoir quelques centaines d'euros", souligne le président de l'UFC-Que Choisir.

En réalité, ce sont souvent des gens qui utilisent ces prêts pour payer leurs frais d'incident bancaire, et qui se retrouve dans la spirale de la dette. Environ 200.000 personnes sont concernées par ce phénomène, d'après les professionnels. "Il y a aussi des gens qui ont des très petits revenus", et qui se retrouvent d'un seul coup à faire face à une difficulté, telle qu'une voiture en panne, une grosse facture ou un coup dur.

Le combat de fond il est dans la nécessité d'encadrer ces crédits Alain Bizot - Président de l'UFC-Que Choisir Partager la citation





Alain Bazot met en garde les consommateurs et conseille "avant d'aller voir ce genre de crédit, de voir avec sa banque. C'est la première des préconisations", insiste-t-il. "Ces crédits-là échappent à la loi sur le crédit, parce que ce sont des tout petits crédits, c'est pour ça qu'il y a des taux usuraires", avertit-il.

Ce que l'UFC-Que Choisir demande aux Pouvoirs publics aujourd'hui, c'est de "considérer que ce sont des crédits comme les autres et donc avec un droit à l'information, sur combien ça coute, qui est masqué, et surtout des taux qui sont encadrés par le taux d'usure", plaide-Alain Bazot. "Le combat de fond il est dans la nécessité d'encadrer ces crédits", martèle-t-il.