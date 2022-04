Kinder : la liste des produits à ne pas consommer élargie, découvrez les références touchées

Aucun chocolat de la marque Kinder ne sera épargné par cette campagne de rappel

alimentaire. Jeudi 14 avril, la marque d'origine italienne a annoncé qu'un nouveau produit intégrait la liste des références concernés par une possible contamination à la salmonellose.

Dernier produit en date, les Calendriers de l'Avent distribués à l'occasion des célébrations de

Noël, le 25 décembre dernier. Toutes les versions sont concernées par cette vague de

rappel, selon le site de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la

répression des fraudes (DGCCRF). Sont rappelés les produits aux grammages suivant : 127g, 133g, 184g, 234g, 311g et 431g. "Il est demandé aux personnes détenant ces

produits de ne pas les consommer", précise le site officiel.

En parallèle, six autres produits ont été retirés des rayons des supermarchés :

- Kinder Surprise 20g (par un, par trois, par quatre et par six) et 100g ;

- Kinder Schoko-Bons lait 125g, 150g, 200g, 300g, 330g, 350g, 480g et 500g ;

- Kinder Schoko-Bons White 200g et 300g ;

- Kinder Happy Moments 191g, 242g, 347g et 400g;

- Kinder Mini Eggs noisette, cacao, lait et Kinder Mini Eggs mix;

- Kinder Mix : Sac 193g, Panier 150g, Peluche 133g, Seau 198g, Voiture 125g.

Alors que dans un premier temps seuls certaines dates de péremption était visées par ce "rappel volontaire", désormais l'entreprise assure que l'ensemble des produits peuvent avoir été touchés et sont donc appelés à être retournés à la marque quelles que soient les dates mentionnées.

Que faire si vous avez encore ces produits ?

Si vous disposez encore de l'un de ces produits dans votre placard ou votre réfrigérateur, vous pouvez contacter l'entreprise pour obtenir un remboursement ou la contacter par mail : 0800 653 653 ou contact.fr@ferrero.com.

Les infections aux salmonelles se traduisent par des troubles s'apparentant à une gastro-entérite : douleurs abdominales, diarrhée, nausées et parfois vomissements. Pour autant, les symptômes sont souvent bénins et votre état de santé - en cas d'infection - s'améliore dans les sept jours suivant l'infection. En revanche, les complications peuvent être plus sévères chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés, les femmes enceintes et les personnes âgées.

En cas de doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou appeler le 15, si la situation le nécessite. Les autorités sanitaires vous invite également à signaler la consommation de ces produits, en cas de prise en charge.