La présidente sortante PS Marie-Guite Dufay devance le RN Julien Odoul en Bourgogne-Franche-Comté au soir du premier tour des régionales, avec 26,52% des voix. Le candidat de l'extrême-droite n'est pas loin derrière, avec 23,19%.

Trois autres listes peuvent se qualifier au second tour : celle des Républicains, avec Gilles Platret, qui a récolté 21,04% des suffrages, mais aussi la liste LREM de Denis Thuriot à 11,69% et celle de l'écologiste Stéphanie Modde, à 10,34%.

Denis Thuriot a fait savoir qu'il serait au second tour, fustigeant le "refus de la présidente sortante de constituer un arc politique républicain, préférant le sectarisme d'un accord rétréci avec les communistes et les verts".

Marie-Guite Dufay a en effet appelé de ses vœux un large rassemblement à gauche, et pourrait donc faire alliance avec Stéphanie Modde. Les deux femmes ont annoncé la tenue d'une conférence de presse commune lundi à Dijon à 14 heures.

La liste complète des candidats au premier tour en Bourgogne-Franche-Comté :

Le temps des cerises conduite par Bastien Faudot (LUG)

Pour une région qui vous protège conduite par Julien Odoul (LRN) 23%

Écologistes et solidaires conduite par Stéphanie Modde (LEGO)

La Région partout et pour tous conduite par Denis Thuriot (LaREM)

Faire entendre le camp des travailleurs conduite par Claire Rocher (LO)

Notre région par cœur conduite par Marie-Guite Dufay (LDVG) 26%

Pour la Bourgogne et la Franche-Comté conduite par Gilles Platret (LLR)

En 2015, la liste du Parti socialiste de Marie-Guite Dufay a remporté les élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté (34,68%), obtenant 51 sièges au Conseil régional. La liste UDI menée par François Sauvadet (32,89%) a remporté 25 sièges. La liste FN de Sophie Montel (32,44%) avait obtenu 24 sièges.