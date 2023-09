Julien Courbet : "On est là pour aider !", insiste le présentateur de "Ça peut vous arriver"

Julien Courbet l'affirme : il est "très en forme" pour le démarrage de cette 24e saison. "Je me suis bien reposé et je suis plus motivé que jamais", affirme ainsi le présentateur dans le podcast débrief de l'émission "Ça peut vous arriver" (diffusée sur RTL et M6). Sa motivation, Julien Courbet la met au service de ceux qui rencontrent des problèmes avec leurs assurances, leurs artisans... "Ils espèrent tellement trouver une solution, que quand on n'a pas le dernier mot tout de suite, ils sont un peu déçus et c'est normal. Mais on résout 80 % des cas quand même !", précise l'animateur.

Pour le débrief quotidien de l'émission du jour, Julien Courbet est notamment revenu sur un cas inédit et loin d'être simple à résoudre : celui de Rose-Marie, présente sur le plateau de M6 pour l'occasion. Grande collectionneuse de rosiers, elle possède 70 plants dans son jardin.Malheureusement, le 30 décembre 2022 et pendant 15 jours, le cochon d’un voisin s’invite dans la propriété. C’est un désastre… Il piétine la terre, il la retourne, et arrache les rosiers avant de les manger !

Effondrée, Rose-Marie a sollicité l'équipe de Julien Courbet. D’autant que ni les voisins, ni leur assurance ne prennent en charge les 4.470 euros de dégâts. La raison ? Elle ne couvrirait que la maison voisine hébergeant le cochon, mais pas l’animal ni son maître qui se trouve être le fils de la propriétaire de ce bien. "C'est là où on voit la limite des assurances. Tout le monde continue de se rejeter la balle", regrette l'animateur de l'émission.

Dans l’attente d’une indemnisation, le jardin de Rose-Marie reste en friche. "Elle est excédée", explique Julien Courbet. "Elle avait mis des heures et des années à mettre en place ses rosiers. C'était sa passion. Je trouve ça particulièrement dur, donc on va se battre. On va essayer de voir si l'assurance peut faire un geste, mais on va surtout ne va pas laisser tomber le propriétaire de ce cochon. Il lui a dévasté son terrain neuf soirs d'affilée, c'est assez traumatisant", ajoute l'animateur.

Ma plus grande fierté, c'est d'avoir des gens qui viennent dans le studio avec un gros problème, et qu'ils finissent par rire. Julien Courbet

Si le dossier Rose-Marie donne du fil à retordre à l'équipe de "Ça peut vous arriver", c'est avec enthousiasme et que Julien Courbet compte