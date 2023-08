Crédit : Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

ENQUÊTE - JO Paris 2024 : un an avant l'ouverture, les tarifs des hôtels franciliens crèvent déjà le plafond

Les hôteliers comptent bien remplir leurs caisses pendant les JO de 2024. Quelque 15 à 20 millions de touristes sont attendus en France dans un an, la plupart en Île-de-France, et certains hôtels affichent déjà des tarifs bien gonflés. Des prix multipliés par 6, voire 8 pour certains hôtels. RTL a comparé les tarifs sur les plateformes de réservation en ligne à Paris et en Seine-Saint-Denis.



Pour une nuit pour deux adultes du 8 au 9 août par exemple, entre 2023 et 2024, en pleins JO, on passe de 82 à 640 euros à l'Hôtel Luxia, près du Sacré Cœur. Même chose au Bellevue Ménilmontant : 616 euros, petit-déjeuner non-inclus.

Raghoul Jeminthar est gérant de l'hôtel Kyriad à Saint-Ouen, près du Stade de France. Pendant les Jeux, comptez 350 euros la nuit minimum dans son établissement. Un prix assumé : "Je peux vous donner l'exemple de la Ligue des Champions : on a pu vendre 5 à 6 chambres au tarif de 1.500 euros. Actuellement, on affiche des tarifs aux alentours de 400 euros, donc imaginez durant les Jeux Olympiques l'année prochaine… Ça va être triplé", assure l'hôtelier, qui fait valoir l'argument de l'offre et la demande.

Celui qui augmente ses prix considérablement, sans avoir une offre de service capable de faire accepter ce prix au client, s'expose à un retour négatif. Franck Trouet, du Groupement des indépendants de l'hôtellerie

Quel que soit leur gamme, en France, les hôtels fixent librement leurs tarifs, sans limite. Mais à un certain stade, le pari devient toutefois risqué prévient Franck Trouet, du Groupement des indépendants de l'hôtellerie : "Celui qui augmente ses prix considérablement, sans avoir une offre de service capable de faire accepter ce prix au client, il s'expose à un retour négatif sur les sites d'avis", prévient ce dernier au micro de RTL. Et d'ajouter : "Maintenant attention, tout le parc hôtelier parisien n'est pas encore ouvert à la réservation, donc vraisemblablement, cette demande va se tarir".

Les professionnels contactés par nos soins pointent du doigt l'inflation qui pèse sur leurs charges. Mais aussi la concurrence irritante d'Airbnb. Mais les hôteliers se souviendront peut-être aussi des JO de Londres en 2012, où le taux de remplissage s'est avéré bien plus faible qu'espéré… à cause des prix trop élevés.