Paris : pourquoi les prix des hôtels ont-ils flambé dans la capitale ?

Cette année, il faut débourser en moyenne 167 euros pour une nuit d'hôtel à Paris. C'est 30% de plus qu'en 2019 alors que dans les autres grandes villes européennes, les nuitées ont augmenté en moyenne de 17% selon les chiffres de l'office de Tourisme de Paris.



"L'augmentation est une tendance qui est due à l'inflation (sur les prix de l'énergie notamment) et au manque de personnel (il a fallu augmenter les salaires pour recruter). On le constate dans toutes les capitales européennes, selon Thomas Deschamps directeur de l'observatoire du tourisme. Mais les hôteliers parisiens sont ceux qui ont le plus augmenté leur prix, derrière les hôteliers de Rome".

La hausse des tarifs est également due aux moyens mis en œuvre pour un tourisme plus durable, aux investissements qui se répercutent dans les prix. Pour autant, le taux de remplissage est satisfaisant. Plus de 11 millions de touristes ont visité Paris entre janvier et avril cette année (en légère baisse de 2% par rapport à 2019, la dernière année de référence avant la crise sanitaire - les visiteurs chinois ne sont pas encore revenus).

"S'il y a eu un rattrapage tarifaire post-covid, ça peut se concevoir, estime l'adjoint au tourisme à la mairie de Paris Frédéric Hocquart, mais si c'est quelque chose qui s'installe dans la durée, là, ça posera un problème." Il y a des risques de nouvelles flambées tarifaires au moment de la coupe de monde de rugby à l'automne et des Jeux Olympiques l'an prochain.



