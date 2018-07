JO 2024 à Paris : une source d'espoir pour le secteur de l'hôtellerie

publié le 27/09/2017 à 07:38

La situation ne s'arrange définitivement pas sur le front de l'emploi. 22.300 chômeurs supplémentaires ont été enregistrés en août, soit une hausse de 0,6%. La catégorie des 25-49 ans est la plus touchée, autrement dit le cœur de la population active. La perspective des Jeux olympiques en 2024 à Paris est une source d'espoir pour plusieurs secteurs comme l'hôtellerie. Les spectateurs du monde entier vont s'installer dans la capitale et sa région et il faudra être à la hauteur.



À l'école hôtelière de Paris, les JO sont devenus un objectif. Ceux qui sont formés aujourd'hui seront les cuisiniers, pâtissiers, serveurs pour les Jeux Olympiques de 2024 et le travail ne manquera pas. On parle déjà même des JO pendant les cours et on incite les élèves à parler plusieurs langues.

Au sous sol dans les cuisines de cette école, Vincent, apprenti en pâtisserie, s'affaire. Et il le sait déjà en 2024 il aura un emploi assuré. Et tout ça, sous le regard bienveillant de Cyril son professeur. "J'espère qu'en 2024, je dirai que l'élève a dépassé le maître."

700 apprentis dans l'établissement

Le formateur en pâtisserie a même déjà commencé a prendre en compte l'échéance des Jeux olympiques. En salle, avec son costume impeccable, Margot est en BTS en alternance. Elle aura 24 ans et espère travailler dans "un très bel hôtel, très prestigieux, qui accueillerait tous les athlètes."



Avec 700 apprentis dans l'établissement, Jean-François le directeur adjoint est plus qu'optimiste : il a même peur de ne pas pouvoir accueillir tout le monde. Le CFA Médéric souhaite encore aller plus loin et aménager un hôtel dans l'établissement pour pouvoir former les hôteliers des prochains jeux olympiques.