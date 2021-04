Jardin : elle verse plus de 2.000 euros à un paysagiste aux abonnés absents

publié le 28/04/2021 à 12:02

Depuis 1 an, Claire est installée avec son mari et ses enfants dans la nouvelle maison qu'elle a fait construire. La prochaine étape, c’est le jardin, et le projet est simple : poser une terrasse, la pelouse et un système d’arrosage. Claire passe par une plateforme pour trouver un artisan paysagiste.

Une fois le lien établi avec l’auto-entrepreneur, le devis est signé fin décembre pour un total de 4.678 euros. Claire verse un acompte de 2.121 euros le 6 janvier avant le début des travaux le 15. Il était prévu que les installations se fassent rapidement et que fin janvier tout soit fini. Finalement le chantier ne débutera que le 19.

L’artisan ne se présente qu’à 6 reprises en restant 40 minutes sur place. Claire le contacte par SMS, mails et courriers pour lui préciser que le chantier est urgent. Mais aujourd’hui, elle n'a le droit qu’à un champ de terre pour faire office de jardin !

L'atmosphère est stressante pour Claire et sa famille

Claire a dû réaliser un prêt pour l’aménagement du jardin qu'elle commence à rembourser. Elle a l’impression d’être prise en otage par l’artisan qui n’avance pas son chantier. Elle ne peut pas faire venir d’autres entreprises qui doivent faire des installations dans le jardin.

Dans la situation actuelle, l’atmosphère est stressante car les enfants ne peuvent pas profiter du jardin. Elle compte sur l'aide de Julien Courbet pour que l'artisan viennent dans les plus brefs délais terminer le chantier, à défaut, qu'il rembourse l'acompte déjà versé.

