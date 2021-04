publié le 23/04/2021 à 12:04

En avril 2019, Benjamin fait appel à une entreprise locale pour la réalisation de différents travaux de rénovation dans sa maison. L’artisan procède, entre autres, à l’installation de deux fenêtres sur son toit pour environ 2.800 euros. Mais très vite après la réception du chantier, Benjamin constate des infiltrations d’eau importantes...

Il contacte immédiatement l’entreprise pour lui faire part des désordres. À plusieurs reprises, l’artisan revient pour tenter de réparer les malfaçons, tantôt avec un couvreur, tantôt avec un ami bricoleur… En vain.

À bout de patience, Benjamin déclare le sinistre auprès de son assurance qui fait intervenir un expert. L’artisan ne se rend pas à l’expertise mais il échange de nombreux SMS avec lui. Benjamin est tombé sur le roi des promesses ! Mais celles-ci ne sont jamais honorées…

Il doit mettre des sceaux dans sa cuisine

Sous la menace d’une procédure judiciaire, l'artisan promet à nouveau qu’il va trouver une solution. Mais les mois défilent. Mise en demeure, courrier d’avocat, courrier d’assurance…Benjamin a tout essayé et ne sait plus quoi faire pour que l’entreprise prenne enfin ses responsabilités.



Depuis plus de 2 ans, il vit avec des fenêtres non étanches dans sa cuisine et il est contraint de mettre des seaux d’eau à chaque fois qu’il pleut ! De plus, tant que le problème n’est pas réglé, Benjamin ne peut pas finir les travaux d’isolation de sa cuisine.

La situation est intenable et n’a que trop duré. Mais Benjamin n'a pas les fonds nécessaires pour une procédure judiciaire. Il a demandé l'aide de Julien Courbet pour que l’artisan reprenne une bonne fois pour toutes les malfaçons...

