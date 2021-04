publié le 26/04/2021 à 16:51

Des accusations d'abus de confiance qui touchent, indirectement, un joueur du Paris Saint-Germain. Isaac Kimpembe, père du défenseur central parisien Presnel Kimpembe, est en effet accusé par Tadi Mongo, commerçant parisien à la retraite, d'avoir emprunté une somme totale de 30.000 euros, sans jamais la rembourser.

Le père du joueur de l'Équipe de France serait un jour venu dans sa boutique, explique Tadi Mongo, se présentant comme le petit ami de sa sœur. Isaac Kimpembe lui aurait ensuite emprunté de l'argent, avec une reconnaissance de dette signée le 20 novembre 2017 et un engagement oral de rembourser la somme due dans les sept mois suivant. Trois ans et demi plus tard, l'argent n'aurait toujours pas été rendu. Tadi Mongo assure par ailleurs qu'Isaac Kimpembe est débiteur d'au moins quatre autres personnes.

Joint par Ça peut vous arriver (à partir de 1:10:00), l'intéressé a assuré que l'argent emprunté n'était pas pour lui, mais bien pour la soeur de Tadi Mongo, qui souhaitait ouvrir un commerce. Celui-ci aurait ensuite signé la reconnaissance de dette à la demande de sa compagne.

Tadi Mongo aurait plusieurs fois demandé à Isaac Kimpembe de le rembourser, allant jusqu'à contacter son fils en envoyant des courriers recommandés à une société immobilière possédée par le joueur du Paris Saint-Germain. Il assure que le père du sportif aurait par ailleurs essayé d'obtenir sa confiance en lui présentant sa famille et en l'amenant à la rencontre des joueurs du PSG lors d'un match au Stade de France. Isaac Kimpembe s'est engagé auprès de Ça peut vous arriver à rembourser cette somme de 30.000 euros en deux fois, avec un premier versement d'ici 15 jours.