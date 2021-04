publié le 27/04/2021 à 11:57

En 2018, Mickaël achète un véhicule familial d’occasion avec sa femme. Il fait entretenir la voiture chez un garage du constructeur situé près de chez lui. En avril 2020, à la suite de l’allumage d’un voyant de défaut, il l'apporte au garage pour un contrôle.

Les professionnels établissent un devis de 1.600 euros car le réservoir du carburant, présente, entre autre, une défaillance. La facture est salée pour lui. Comme cette problématique est bien connue du constructeur sur les modèles de la gamme, il appelle, en mai, le service client de cette marque automobile afin d’obtenir des explications et une possible prise en charge des réparations.

Bonne nouvelle : 48 heures plus tard, un remboursement de 819 euros lui est accordé ! Le virement devrait arriver sous un délai de 2 mois. Mais en septembre 2020, ne voyant rien venir, il relance le constructeur. Une fois, deux fois, trois fois... Depuis, il ne fait que cela !

Il n’a jamais reçu le moindre virement

Après de nombreux appels au service client, des dizaines de mails et un courrier recommandé, Mickaël ne sait plus quoi faire pour obtenir le remboursement pourtant promis.



Sa demande a été accepté rapidement mais il n’a jamais eu le virement malgré plusieurs confirmations du service client. Ces plus de 800 euros représentent une somme importante pour lui. Il ne peut pas s'asseoir dessus. Il compte sur l'aide de Julien Courbet pour pouvoir récupérer dans les plus brefs délais ce remboursement.

