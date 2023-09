INVITÉ RTL - Shrinkflation : "Il n'y a pas d'arnaque", affirme un représentant de l'agro-alimentaire

Les nouveaux chiffres de l'inflation sont tombés le 31 août dernier, et, alors qu'on nous avait promis un septembre vert, les prix sont repartis à la hausse. Notre panier RTL, lui, connait son deuxième mois de baisse après 17 mois de hausse, mais c'est une baisse très légère et cela concerne encore trop peu de produits. "Je n'ai jamais donné des couleurs aux mois", nous dit ce jeudi 7 septembre Jean-Philippe André, président de l’ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires), invité de RTL. "Au moment où on se parle, l'inflation est plus forte en Allemagne. Pour qu'il y ait de la baisse, il faut qu'il y ait des conjonctions. À la fin de l'année on sera à 6 ou 7% et au premier trimestre 2024 à 3 ou 4%", affirme celui qui est aussi à la tête de la marque Haribo.

"Aujourd'hui, le marché des céréales a baissé. Est-ce que ça baisse assez vite dans les supermarchés ? Ça c'est une autre question. (...) Le prix de vente dans les rayons, ce n'est pas nous, c'est la responsabilité de Système U, Carrefour, Intermarché...", ajoute-t-il. Face à cette réalité, certaines marques n'augmentent pas les prix des produits, mais en réduisent les quantités, c'est ce qu'on appelle la shrinkflation. "C'est la capacité et la nécessité pour une marque de maitriser les seuils psychologiques", explique le président de l'ANIA.

Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, a annoncé qu’à partir du lundi 11 septembre, il y aurait une étiquette sur tous les produits où on a de la shrinkflation. "Ce qui peut être amélioré sans doute, c'est l'information au consommateur. Il n'y a pas d'arnaque sur ces produits-là, mais il faut voir comment améliorer encore l'information aux consommateurs. (...) Il ne faut pas donner l'impression qu'il y a d'un côté des voleurs et de l'autre des chevaliers blancs", affirme Jean-Philippe André. "C'est très hypocrite de dire qu'il y a des arnaques. Les distributeurs qui ont ces produits, ils les ont acceptés", martèle-t-il.