La montagne et le ski (illustration).

J-7 avant le début des vacances. Dans une semaine, les écoliers de la Zone A ouvriront le bal des vacances d'hiver. Des vacances qui sont traditionnellement associées au sport d'hiver, puisque plus de 90% des réservations du groupe Maeva - qui détient 50.000 logements, une cinquantaine de camping - sont tournés vers la montagne et le ski.

Et pour cette année 2023, les Français seront au rendez-vous, comme l'explique Laurent Gicquel, directeur de commercial de Maeva, au micro de RTL ce samedi 28 janvier : "Cette année, on est vraiment en avance par rapport à l'année dernière en termes de réservation, car on fait +15% sur les vacances de février.

Mais ces vacances pourraient être perturbées par des mouvements sociaux liés à la réforme des retraites. Le 22 janvier dernier, sur RTL, Philippe Martinez assurait que "plusieurs journées d'actions pourraient se dérouler sur les vacances scolaires". Des craintes vite dissipées par Laurent Gicquel. "On n'a pas eu d'impact, pas de demande d'annulation, donc les Français ont vraiment envie de partir et de s'aérer à la montagne", assure-t-il.

Si les Français devraient être au rendez-vous, pourront-ils monter au sommet des montagnes ? Rien n'est moins sûr. Plusieurs syndicats majoritaires des personnels de station ont déposé un préavis de grève illimité, dès le 31 janvier. Mais là encore, le directeur commercial de Maeva se veut rassurant : "On a sondé nos partenaires par rapport aux remontées mécaniques et il n'y a pas de stress de leur côté, ils vont pouvoir opérer sans soucis les remontées".

