INVITÉ RTL - Que trouve-t-on dans le "panier du bon" lancé par Thierry Marx ?

Chaque jour les Français font le même constat : leur panier de courses coûte toujours plus cher. Et, comme toujours dans les périodes d’inflation, nous sacrifions certaines de nos habitudes et recherchons les produits les moins onéreux.

Pour mettre fin à cela, le chef étoilé Thierry Marx, a lancé en collaboration avec d'autres associations "le panier du BON".

L'idée ? "Flécher les bons produits, c'est-à-dire arrêter avec les produits ultra-transformés qui ont un impact sur notre santé et rappeler que cette théorie de low-cost finit par nuire à la santé de nos concitoyens", explique-t-il au micro de RTL ce mercredi 7 juin.

Pour y parvenir le chef a ainsi pu compter sur le soutien de 7 grandes enseignes. À la différence du panier anti-inflation mis en place par gouvernement, le "panier du BON" regroupe des "produits qualitatifs" et utiles au quotidien. "On a beaucoup travaillé là-dessus pour aider à identifier ce qu'est un bon produit, son impact social, environnemental et nutritionnel', détaille le chef étoilé.

Disponible en grandes surfaces, ce panier allie plaisir, bien-être et santé. Son objectif est clair : inciter les consommateurs à mieux manger et à cuisiner eux-mêmes les produits. "Il y a des chiffres qui parlent et qui sont très durs pour notre santé publique. En 1997, on était à presque 8% d'obésité en France. Aujourd'hui, on est à 17% d'obésité", rappelle Thierry Marx. Parmi les produits qu'on retrouve dans le "panier du BON", "vous avez des œufs Bleu-Blanc-Coeur qui sont de grande qualité. Car la qualité des sols garantit qu'un œuf soit riche en oméga 3 et en oméga 6, vous avez aussi de la viande, du poulet, du bœuf, des pâtes", liste-t-il.

Il faut arrêter avec cette théorie du low-cost qui est une économie du renoncement Thierry Marx

Bien qu'il soit plus cher de 3-4%, le "panier du BON" ne contient pas de produits transformés. "Il faut arrêter avec cette théorie du low-cost qui est une économie du renoncement. Vous renoncez à la qualité. Ça a été mortifère pour notre industrie, pour nos agriculteurs, pour notre artisanat", poursuit Thierry Marx.

Pour retrouver ce panier la démarche à suivre est simple. Il suffit de se rendre sur cette page et découvrir les enseignes qui ont accepté de jouer le jeu et de proposer à leurs clients ce "panier du BON".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info