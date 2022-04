INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : Ménard explique pourquoi Le Pen n'est pas d'extrême droite selon lui

L'heure est au bilan pour les soutiens de Marine Le Pen, battue à nouveau au second tour de l'élection présidentielle ce dimanche 24 avril. Invité de RTL ce lundi, le maire de Béziers, Robert Ménard, qui a voté pour Marine Le Pen, trouve que la candidate du RN a progressé.

"Je la trouve moins caricaturale, plus ouverte", dit-il, ajoutant qu'il "y a une mue qui n'est pas totalement faite".

"Quand j'entends les gens dire qu'elle menace la liberté, qu'elle est raciste, xénophobe, c'est stupide. On peut essayer juste d'arrêter avec les mots de guerre civile", poursuit le maire de Béziers non sans rappeler certains désaccords avec Marine Le Pen. "Une partie de son programme n'est pas sérieuse sur les questions", de l'Europe, "il y a un certain nombre de choses avec lesquelles il faut rompre".

Pour autant, "elle n'est pas d'extrême droite. Le mot d'extrême droite renvoie à un truc de l'histoire de France un peu dégueulasse. Elle n'est pas son père. Elle n'est pas antisémite. Qu'on arrête avec le qualificatif d'extrême droite qui est déshonorant", selon Robert Ménard.