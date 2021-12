Noël 2021 : quelles sont les tendances pour les jouets sous le sapin ?

Le sujet du jour. Noël approche à grands pas et il nous tarde de boucler nos achats. Derrière les jouets que l'on offre aux enfants se cache toute une industrie. Les grandes enseignes font leurs emplètes dès le mois de février au salon de Nuremberg (Allemagne) et bouclent Noël avant l'été.



Pourquoi on en parle ? Chaque année, de nouvelles marques décrochent des contrats pour exploiter des licences comme celle d'Harry Potter ou encore Pat'Patrouille. De nouvelles idées sont créées : chaussettes, Scrabble, jeux d'échecs...



L'analyse. "Le marché de Nuremberg est extrêmement confidentiel, les journalistes doivent signer des papiers pour garantir qu'ils ne raconterons rien à l'antenne, les commerciaux n'ont pas le droit d'avoir de sac ni de téléphone portable, révèle Sophie Aurenche, journaliste à RTL. Des influenceurs votent ensuite pour les jouets star de Noël : des marques leur envoient énormément de jouets et de produits qu'ils testent chez eux avant de les juger dans des vidéos qui sont vues par des dizaines de milliers de personnes."





