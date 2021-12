Noël : comment faire fonctionner la garantie de vos cadeaux défectueux ?

Vous vous apprêtiez à lancer une partie en famille de votre tout nouveau jeu de société, mais avez finalement dû renoncer car il manquait des pièces dans la boîte ? Le son de votre casque flambant neuf ne sort que d'un seul côté ? Rassurez-vous, vos cadeaux ne sont pas perdus. En cas de défaut, celui-ci peut être retourné à l'expéditeur grâce à la garantie légale de conformité.

Cette garantie légale de conformité, d'une durée de deux ans, est même inscrite dans la loi, le produit reçu devant être "conforme à l'usage attendu et à la description du vendeur". "Cette garantie est insuffisamment connue par les consommateurs et n'est pas mis en avant correctement par les professionnels", explique Olivier Gayraud, juriste à l’association Consommation logement et cadres de vie, à nos confrères de FranceTVinfo. Attention à ne pas la confondre avec la garantie de consommation, qui est elle directement proposée par les revendeurs.

Actuellement applicable sur l'électroménager, les meubles sur mesure ou encore les véhicules, la garantie sera étendue jeux vidéo en ligne, les abonnements à un logiciel, à une chaîne de télévision ou de musique en streaming dès le 1er janvier 2022.

Si vous êtes en possession d'un équipement effectivement défectueux, le vendeur devra vous proposer soit la réparation, soit le changement du bien. Pour obtenir un remboursement total, il faudra dans ce cas déterminer que la réparation et le remplacement ne sont pas possibles, ou qu'ils ne pourront pas s'effectuer dans un délai d'un mois. Attention en revanche, vous risquez de perdre cette garantie en tentant de réparer vous-même l'object en question.

Autre détaille à connaître : la garantie légale de conformité ne s'applique pas lors d'un achat entre particuliers. Elle peut en revanche être appliquée sur un produit reconditionné.