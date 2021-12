Comment Bild Lilli a donné naissance à Barbie avant de tomber dans l'oubli

Bild Lilli est née en 1952 en Allemagne. Son père s’appelle Reinhardt Beuthien. Il ne porte pas le même nom qu’elle et c’est normal puisque ce n’est pas vraiment sa fille. C’est en fait sa création, un personnage de bande dessinée qu’il a imaginé pour le journal Bild Zeitung, d’où son nom Bild Lilli, une pin-up sexy, coquine mais fraiche et innocente avec un visage angélique et un petit nez en trompette.

Une sorte de Betty Boop germanique mais blonde, forcément on est en Allemagne. C’est un tel triomphe que 3 ans plus tard, des fabricants de jouets, les frères Hausser en font une poupée mannequin d’une trentaine de centimètres, articulée et pourvue d’une centaine de tenues différentes. Là aussi c’est un succès et les commandes affluent de l’Europe entière et de la Suisse. J’ai envie d’ajouter "malheureusement" de la Suisse…

Parce qu’en 1956, une Bild Lilli mise en vente dans une boutique de Lucerne, est repérée par une Américaine en vacances qui craque pour cette poupée pour filles au corps adulte, ce qui jusqu’ici n’existait qu’en version homme pour les petits garçons, dont son fils. Elle l’achète aussitôt et la ramène aux États-Unis avec une idée derrière la tête. Il faut dire que son mari est fabricant de meubles pour poupée. Avec sa société dont vous connaissez le nom, dont tout le monde connaît le nom, son associé s’appelle Mattson, "Matt" et son mari, Elliot, "El" : Mattel.

Bild Lilli sera copiée pour devenir Barbie

Et la poupée Bild Lilli qu’elle a offerte à sa fille, elle va largement s’en inspirer, pour ne pas dire la copier, et faire fabriquer la même au Japon qu’elle commercialise en 1959. Elle lui donne bien sûr un autre nom : comme sa fille s’appelle Barbara, elle la baptise Barbie. Tout comme en clin d’œil à son fils Kenneth, elle créera Ken.

Les frères Hausser essayeront bien de faire-valoir leurs droits mais face à la toute-puissance de Mattel, ils finiront de guerre lasse par les céder en 1964 pour 23.500 euros. Une somme dérisoire par rapport au business Barbie, commercialisée dans plus de 100 pays, vendue à 80 millions d’exemplaires par an et carrément élue en 1999 "jouet du XXème siècle". Quant à Bild Lilli, elle est aujourd’hui un objet rare, prisé des collectionneurs, une illustre inconnue qui à part pour eux, désormais ne l’est plus…