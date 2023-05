INFO RTL - Les French tacos presque 3 fois plus caloriques qu'un burger

Vendus entre 7 et 13 euros, les French tacos ont le vent en poupe. C'est un gros casse-croûte composé d'un pain au maïs. À l'intérieur, il faut le garnir avec une, deux, trois, quatre ou cinq viandes : du poulet mariné, de la viande de bœuf haché, un cordon bleu, ou des nuggets. Vous ajoutez ensuite une sauce fromagère, à base d'emmental et de cheddar, et encore des frites. Vous choisissez encore une sauce mayonnaise, ketchup, curry, ou algérienne. Et enfin, vous pouvez opter pour une garniture par-dessus : des champignons, des oignons frits, ou du fromage gratiné.



Mais l'association de consommateurs CLCV a analysé les qualités nutritionnelles de ces French tacos, puisqu'elles ne sont pas affichées et ne figurent nulle part dans les fast foods et les kebabs. Son verdict : "C'est une bombe calorique", selon Lisa Faulet, responsable scientifique et alimentation de l'association. La valeur énergétique globale pour 100 grammes de tacos est similaire à celle d’un burger, mais comme ils sont plus gros qu'un burger, ils apportent en moyenne presque trois fois plus de calories qu’un burger.

Le plus petit tacos comporte déjà 1.600 calories

En fait, vous avez 3 tailles de tacos: les M, L et XL. Le plus petit couvre déjà plus de la moitié des besoins journaliers, sans le soda et sans le dessert, soit 1.600 calories. "Cela correspond à 60% des apports énergétiques recommandés pour une journée pour un adolescent de 14 ans. Et un tacos de taille XL apporte 2.300 calories. C'est quasiment les apports recommandés sur une journée en un seul sandwich" constate Lisa Faulet.



Quant aux matières grasses, pour un tacos de grande taille, qui pèse parfois 1 kilo, "on est à 138% des apports en graisses recommandés en une journée" ajoute l'association. C'est le même constat pour le sel. Les tacos de plus petite taille apportent la totalité des apports journaliers recommandés en sel, et ceux de grande taille en apportent le double.

Un repas pas cher, bon, et qui cale bien Clément, lycéen

Les collégiens, lycéens et étudiants, interrogés par RTL sont friands de ces gros sandwichs. Même s'ils savent que c'est calorique, cela reste "un repas pas cher, bon, et qui cale bien" raconte Clément, un lycéen, qui "compense par le sport".

La CLCV demande aux enseignes de tacos de s’engager à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs sandwichs, et de changer les recettes, en réduisant le sel et le gras. Elle leur demande aussi de supprimer les tacos de taille XL, beaucoup trop riches, et de ne proposer qu’un seul choix de sauce.

Maintenant, si manger des tacos vous fait plaisir, l'association de consommateurs vous recommande de choisir une taille M ou L, de ne choisir qu’une seule sauce, et d'éviter les suppléments proposés, tels que des frites, des sauces ou du fromage en plus.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info