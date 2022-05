Inflation : pour les artisans (aussi) la facture a explosé

+18%. Les factures des artisans explosent. Selon le président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) Jean-Christophe Repon, la pandémie, la guerre en Ukraine, l'augmentation du prix des matériaux ou celui de l'électricité sont notamment en cause. Comme il l'expliquait au micro de RTL, jeudi 12 mai.

Les plus touchés sont les électriciens, les chauffagistes ou encore les plâtriers plaquistes. "Pour le bois, on parle d'une hausse de 300% (par rapport au début de l'année 2022, ndlr)", explique Yannick Stoum, plaquiste à Strasbourg. Sur les matières métalliques, l'augmentation est également forte : jusqu'à 50% sur certains produits. Même chose pour les enduits, les plaques de plâtres ou les poudres utilisées par Yannick dans son travail. "Le coût du matériel commence à avoir un impact sur le marché actuel", assure-t-il au micro de RTL.

Pour lui, comme pour beaucoup de ses confrères, impossible de ne pas augmenter les prix de ses prestations. Pour éviter d'être piégé par la flambée des prix, Yannick a même pris la décision de raccourcir ses délais d'intervention. "Tous nos devis ont actuellement un délai de signature d'un mois, voire quinze jours. On ne peut plus se permettre d'avoir un délai de deux mois, parce que les choses peuvent avoir changé et on ne s'y retrouve plus", déplore le professionnel.

Si, pour l'instant, la clientèle ne lui tient pas rigueur de la hausse de ses devis, le plaquiste strasbourgeois craint que cette inflation ne porte un violent coup d'arrêt à la rénovation des logements.

