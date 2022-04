Les infos de 6h - Les artisans en difficulté à l'inflation galopante

L'inflation est au plus haut en France avec une augmentation de 4,8 % sur un an. Du jamais-vu depuis 37 ans. Tout y passe : les produits alimentaires, l'énergie et aussi les matières premières. La facture des artisans explose et la situation pourrait devenir intenable comme pour ce plombier à Viroflay dans les Yvelines.

Dans les maisons et appartements, les tuyaux en fonte sont indispensables pour évacuer les eaux usées. C'est la spécialité de l'entreprise de Romain Pelletier, mais ce matériau commence à coûter très cher. "Pour un étage, on était à 1.500 euros et on est passé à 2.000 euros assez rapidement entre l'année dernière et cette année" explique-t-il.

Romain Pelletier le confie en montrant son catalogue de produits datant de 2019 : "il y a une augmentation de 36 % au 1er avril". La faute au prix du gaz utilisé dans la fabrication de la fonte, puis beaucoup d'essence pour transporter ces tuyaux depuis l'Europe de l'Est ou l'Italie. Le bilan comptable de Romain Pelletier accuse le coup. "Sur 2021, on avait 7.000 euros de bénéfices et là on pourra tout payer mais on ne compte pas dégager de bénéfices" souffle l'artisan. Si les prix continuent de grimper, le plombier pense arrêter la fonte pour des chantiers plus rentables.

