Coupe du monde : chat, poulpe, loutre… Découvrez les animaux pronostiqueurs

C'est reparti pour un tour. La coupe du monde 2022 a débuté et il est temps de revenir sur un phénomène récurrent de cette compétition : les animaux pronostiqueurs. Le plus connu et emblématique est certainement "Paul le poulpe". Sur 14 prédictions, 12 se sont révélées exactes, dont celle sur la finale de la coupe du monde de football de 2010. Le poulpe était mis en scène devant deux boites et chaque boîte arborait le drapeau d'un pays.

Mais d'autres animaux devins avaient également marqué les esprits. Parmi eux, on peut citer la vache Jaguar qui a un taux de réussite de ... 100%. En effet, sur les deux matchs qu'elle a prédits, les deux ont eu le résultat annoncé, comme le rappelle L'Ardennais. Lors de la dernière coupe du monde, c'était un chat qui était à l'honneur : Achille. Ce chat blanc habitait au musée de l'Ermitage à Saint-Petersbourg et avait la particularité d'être sourd de naissance. Le chat avait le choix entre deux petits bols de croquette. Le bol vers lequel Achille se dirigeait en premier désignait l'équipe victorieuse. Avec trois pronostics bons sur 5, Achille a bonne réputation.

En prenant en compte l'Euro de football, d'autres animaux se sont illustrés. Il y a Lin Ping, un panda femelle vivant dans un zoo thaïlandais qui s'était illustré lors de son pronostic pour la demi-finale de l'Euro 2012 en désignant l'Espagne. On ne peut passer à côté d'Adam, la loutre de Dunkerque qui se jetait à l'eau pour faire ses pronostics. En pronostiquant sur tous les matchs de la compétition, Adam s'en sort avec 58% de résultats corrects.



D'autres ont tenté l'expérience comme l'otarie Watson, Antonia l'ours blanc, Yvonne la vache, Funtik le cochon ou encore Citta l'éléphante.

