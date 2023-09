Impôts : qui est concerné par le rattrapage qui débute ce lundi ?

Il est l'heure de passer à la caisse. Près de quatre mois après la fin de la campagne de déclaration des revenus, des millions de Français doivent désormais régler le reste à payer concernant leur impôt sur le revenu pour l'année 2022. Depuis ce lundi 25 septembre, la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) procèdent en effet à des prélèvements. Environ 9,6 millions de foyers vont être touchées par ces prélèvements pour une enveloppe totale qui dépasse les 20 milliards d'euros.

Concrètement, tous les contribuables qui ont eu un prélèvement à la source inférieur à l'impôt définitif sont concernés par cette facture. C'est notamment le cas si vous n'avez pas fait évoluer votre taux de prélèvement à la source en parallèle d'une augmentation de vos revenus. Par ailleurs, les contribuables ayant bénéficié au début de l'année 2023 d'une avance trop importante de crédits d'impôts et/ou de réduction doivent aussi rembourser le trop-perçu. En moyenne, selon les chiffres relayés par nos confrères des Échos, la douloureuse est de 2.259 euros pour les ménages concernés.

Selon le reste à payer, plusieurs cas de figure sont possibles. Si la somme est égale ou inférieure à 300 euros, un seul prélèvement sera réalisé par la DGFIP. Au-delà, le paiement est échelonné sur quatre mensualités égales entre les mois de septembre et de décembre. Dans ce cas-là, les dates des prélèvements sont d'ores et déjà connues : le 25 septembre, le 26 octobre, le 27 novembre et le 27 décembre.

Deux mois après de nombreux remboursements

Pour éviter toute mauvaise surprise, le service des Impôts vous conseille de consulter dès à présent le compte bancaire indiqué sur le site impots.gouv.fr. Il est modifiable à tout instant en quelques clics. Il suffit, pour cela, de se rendre dans votre "Espace particulier", puis "Prélèvement à la source" et enfin de cliquer sur "Mettre à jour vos coordonnées bancaires".

Pour les Français dans la situation opposée - et qui auraient donc versé trop d'impôts par rapport au calcul définitif - les corrections ont d'ores et déjà été effectuées. En effet, au milieu de l'été, les Finances publiques ont remboursé les "trop-versés" et les "réductions" ou "crédits d'impôt" aux contribuables concernés. En 2023, plus de 15 millions de foyers ont reçu ces remboursements - réalisés les 24 juillet et 2 août - pour un total de 13 milliards d'euros.