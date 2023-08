Impôts : la taxe foncière va exploser pour une grande partie des contribuables

Bien qu'Élisabeth Borne ait annoncé qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts, la taxe foncière atteindra jusqu'à 52% d'augmentation à Paris cette année. Dans toute la France, elle est payée par 18 millions de ménages. Des propriétaires qui pour la majorité d'entre eux vont voir la facture grimper à différents niveaux selon les villes.

Tous les ménages concernés vont voir cet impôt local augmenter au minimum de 7.1%. Son calcul est basé sur l'indice des prix à la consommation, qui a augmenté avec l'inflation. De 895 euros de taxe foncière en 2022, il faudra payer 60 euros de plus en moyenne pour 2023.

De plus, une deuxième augmentation, en plus de la première, est décidée par les mairies. À Paris, l'augmentation atteint un record, avec +52% décidée par la mairie. À Lyon, on observe une hausse de 9%, tandis que c'est +10% à Limoges, +12% à Brest, +25% à Grenoble. Le montant moyen de cette taxe passe ainsi de 1.000 à 1.350 euros. Selon l'Association des maires de France (AMF), une commune sur cinq a choisi d'appliquer cette hausse, car les caisses sont affaiblies par la suppression de la taxe d'habitation.

