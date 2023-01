Crédits d'impôts : qui est concerné par l'avance prévue le 16 janvier ?

L'État va verser 5,6 milliards d'euros de réductions et crédits d'impôts le 16 janvier. Neuf millions de foyers s'apprêtent à recevoir un virement directement sur leur compte bancaire. Cette avance représente 60 % du montant total des réductions et des crédits d'impôts que vous devez percevoir. Si les réductions et les crédits d'impôt sont, cette année, versés en partie en avance c'est dans le but de booster provisoirement le pouvoir d'achat des foyers concernés, annonce le gouvernement.

Ces réductions et ces crédits d'impôts concernent les "dons, l’emploi d’un salarié à domicile, les frais de garde d’enfants, les frais d’hébergement en Ehpad, les dépenses d’investissement locatif (Pinel, DOM) et les cotisations syndicales", indique le site du ministère de l'Économie. Ces virements concernent les réductions et les crédits d'impôt déclarés au printemps 2022 au titre des dépenses réalisés en 2021. Le versement anticipé moyen est de 624 euros par foyer.

Les réductions et crédits d'impôt sont une aide essentielle pour de nombreux foyers, notamment dans la prise en charge des personnes âgées ou des enfants en bas âge. Pour en savoir plus sur cette aide et ses modalités, rendez-vous quelques jours avant la date du versement sur votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr. Si vous disposez d'un espace particulier sur le site des impôts, vous devrez recevoir un mail avec toutes les informations à savoir.

