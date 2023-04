Crise bancaire : y a-t-il un risque de crise mondiale comparable à celle de 1929 ?

1929, c'est LA crise. Celle qui a laissé des traces dans les mémoires. 1929 est la plus grave crise économique que le monde a connu dans l'époque moderne. Il faut rappeler le contexte, celui des années 20, des années optimisme, d'embellie après la Première Guerre mondiale.

En particulier aux États-Unis, qui est la puissance économique montante. C'est une période d’innovation extraordinaire. C'est à ce moment-là que la voiture se développe, ainsi que l’avion. C'est le temps du moteur électrique qui permet de faire des ascenseurs et donc de bâtir des buildings. C'est aussi l’invention de la radio. RCA, la première station américaine, est appelée la "General Motors des airs".

Tout le monde achète des actions. Notamment les Investment trusts. C’est aussi là qu’on invente la vente à crédit. Et cela décuple les possibilités de consommation. Il y a un vent d’optimisme. Les actions montent. Mais personne ne s'en inquiètent. Mais une crise de surproduction se manifeste vers 1928, portée par la spéculation.

Au début, il n’y a pas d’inquiétude, puis il y a des pertes massives et surtout la faillite des Investment trusts qui se retrouvent incapables de rembourser leurs emprunts parce que la valeur des titres qu’ils ont achetés s’est effondrée.

Cela pèse sur le bilan des banques. Et c’est cela qui fait que la contagion touche le système bancaire. Des banques font faillite. À l’époque, on ne sauve pas les banques. Et donc cela contamine l’ensemble du système financier mondial.





