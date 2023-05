Pourquoi les crises financières sont-elles inévitables ?

Peut-on prévenir l'apparition de crises financières ? Les bouleversements économiques, à l'image de la crise des subprimes en 2008 ou de celle de 1929, possèdent des facteurs de déclenchement relativement similaires.

Pourtant, l'humain ne semble imperméable pas au savoir de ses propres erreurs et est donc condamné à les répéter. L'idée qu'on puisse réguler la finance globale d'un pays relève davantage de l'illusion que de la réalité.

La prochaine crise pourrait très bien intervenir en dehors des banques. Hors, il n’y a pas de protection contre la bêtise, ni contre le désir de gagner de l’argent. Pourtant, certaines crises peuvent être anticipées, voir évitées dans le meilleur des cas, à l'image de l'éclatement spéculatif de la crise des tulipes, où les bulbes avaient atteints, à tort, des sommes complètement démesurées.

Réguler la psychologie humaine pour prévenir les crises

Au-delà même de leur caractère irrationnel, les bulles exercent une séduction sur les esprits qui veulent spéculer. À sa création au début des années 2000, Internet concentrait de nombreux espoirs ainsi que des utopies économiques.

La radio et la voiture, dans les années 1920, avaient néanmoins déjà subi un traitement similaire auparavant. Aujourd'hui encore, avec la voiture électrique et l'intelligence artificielle dans le futur, on pourrait anticiper de nouvelles crises.

À chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive, on estime collectivement qu'elle va bouleverser le monde. Même si, fondamentalement, ces avancées transforment profondément nos sociétés, nous sommes toujours incapables de mesurer leurs effets réels sur l'économie, et surtout la date à laquelle ils vont intervenir. La racine des crises financières, c'est la psychologie humaine et on ne peut malheureusement pas la réguler.

