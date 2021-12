Le calendrier fiscal de l'année 2022 se dessine. S'il est désormais prélevé à la source, l'impôt sur le revenu comporte plusieurs dates à ne pas manquer. L'ouverture du service de déclaration des revenus 2021 par Internet se tiendra le 7 avril et les Français auront jusqu'au 19 mai pour les déclarer en version papier.

Si vous l'effectuer par la voie électronique, via le site impots.gouv.fr, la date limite dépend de votre lieu de résidence. Il s'agira du 25 mai pour les départements 1 à 19, du 31 mai pour ceux habitant dans les départements 20 à 54 et du 7 juin pour le reste du pays, DOM-COM inclus.

Au moment de faire leur déclaration de revenus en 2021, tous les particuliers ont eu connaissance du taux de prélèvement à la source qui leur sera appliqué à compter du mois d'août 2022. Enfin, c'est durant la fin du mois de juillet que les Français recevront l'avis d'impôt 2022 selon leur déclaration.

Les impôts locaux

Avant la disparition totale de la taxe d'habitation pour les foyers, 20% des foyers continueront à la payer en 2022 mais celle-ci devrait baisser de 30% par rapport à 2021. Cet impôt local se règle en fin d'année et la mise en ligne de l'avis de taxe d'habitation aura lieu à partir du 1er octobre.

En cas de paiement non dématérialisé, la date limite de paiement de la taxe d'habitation sera le 15 novembre et le 21 novembre pour les paiements dématérialisés. Pour les logements vacants, il s'agira du 15 décembre (paiement non dématérialisé) et du 20 décembre (paiement dématérialisé).

Pour les contribuables assujettis à la taxe foncière, l'avis leur sera remis en ligne à partir du 22 août et du 31 août par voie postale. Sa date limite de paiement sera le 13 octobre pour ceux qui la régleront de manière non dématérialisée et le 19 octobre pour ceux qui opteront pour le paiement dématérialisé.

Des régularisations possibles

Depuis la mise en place de l'impôt à la source, certaines régularisations peuvent également survenir. Elles ne sont possibles qu'après la déclaration des revenus réellement perçus puisqu'il faut être en mesure de calculer le montant réel de l'impôt sur le revenu que vous devez au titre de l'année précédente. Un remboursement sera donc effectué dans certains cas, par virement sur le compte bancaire enregistré ou bien par chèque, le 22 juillet ou le 5 août 2022.

À l'inverse, si le montant qu'il vous reste à payer est inférieur ou égal à 300 euros, vous serez prélevé de cette somme en une fois le 26 septembre 2022. Si le montant est supérieur à 300 €, vous serez prélevé en quatre mensualités : les 26 septembre, 24 octobre, 24 novembre et 26 décembre 2022.