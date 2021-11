Impôts : attention à cette arnaque en ligne

Le phishing, consistant à se faire passer pour des institutions pour vous soutirer des informations par email est une arnaque de plus en plus répandue. Depuis quelques jours, des emails circulent, imitant le site officiel des impôts et faisant croire au destinataire qu'il doit recevoir un remboursement.

L'UFC Que-Choisir alerte ce lundi 22 novembre sur cette arnaque. En cliquant sur le lien pour vous faire prétendument rembourser, vous allez alors être redirigé vers un formulaire pour décliner votre identité puis donner vos coordonnées de carte bancaire. Soyez donc très vigilants si vous recevez un mail s'apparentant au site officiel des impôts : impots.gouv.fr.

Ce genre d'escroqueries par emails est courante. De nombreuses arnaques imitant le site des finances publiques ou de l'Assurance maladie circulent. Pour les repérer, l'UFC Que-Choisir vous invite à "vérifier scrupuleusement l’adresse email de l’expéditeur". Celles-ci ont souvent une multitude de chiffres, comme par exemple "432100806@student.ksu.edu.sa" et ne ressemblent en rien aux adresses emails officielles.

Le site officiel impots.gouv.fr fait souvent l'objet d'arnaques, où le site internet est parfaitement contrefait. Numéros surtaxés, faux ordres de virements ou encore faux SMS et emails frauduleux, soyez bien vigilants.