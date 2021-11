Tout au long, de multiples échéances sont à surveiller pour éviter de se faire rattraper par le fisc. RTL vous donne les sept dates clés pour être dans les clous.

La première approche à grand pas puisqu'elle est dans... deux jours, soit le samedi 20 novembre. À cette date, les Français qui font partie des 20% à encore payer la taxe d'habitation devront régler cette somme. Attention petite subtilité cette année, la taxe d'habitation s'est glissée au milieu de la redevance TV.



Le 30 novembre, les Français qui disposent d'un livret bancaire fiscalisé, d'un PEL récent ou d'un PEL très ancien devront demander à leur banque d'être dispensés du prélèvement forfaitaire sur les dividendes 2022 de 12,8%. Et ce, uniquement dans le cas où vos revenus ne dépassent pas 25 000 euros de revenus fiscal de référence pour une personne seule (le double pour les couples).

Cinq impôts à régler en décembre

Au mois de décembre, en plus des cadeaux de Noël, la note sera salée pour les Français qui paient des impôts. Dès le 1er décembre, et le plus rapidement possible, les foyers qui ont essuyé une chute de revenus durant l'année 2021 et qui ont réclamé une baisse de taux de prélèvement à la source en 2021, devront rééditer leur demande pour que leur taux abaissé soit maintenu début 2022. Si vous n'effectuez pas cette démarche, c'est le taux calculé à l'issue de votre dernière déclaration de revenus qui s'appliquera, et ce jusqu'au 1er septembre 2022, date de la prochaine mise à jour automatique.



Depuis la réforme des impôts avec le prélèvement à la source, 9 millions de foyers perçoivent une avance équivalente à 60% de leur habituel avantage fiscal en janvier. Pour ceux qui estiment que leurs crédits ou réductions vont fondre en 2022, il faut le signaler au fisc avant le 9 décembre, sinon, vous devrez rembourser l’avance perçue en septembre 2022.

Le 15 décembre sera le jour le plus délicat avec deux impôts à régler : le premier concerne les erreurs sur votre déclaration. Jusqu'à cette date, un service de correction de la déclaration de revenus en ligne permet la correction de toutes les rubriques de la déclaration en ligne, sauf pour les erreurs sur les informations personnelles, qui doivent être signalés via vitre messagerie sur le site des impôts.

L'autre impôt à surveiller le 15 décembre concerne uniquement les propriétaires, car il s'agit de la taxe foncière. À cette date, vois devez choisir soit un prélèvement unique, soit une mensualisation de votre paiement, qui s'étale sur dix mois.