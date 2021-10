Immobilier : pourquoi la taxe foncière explose-t-elle ?

Vous avez jusqu'à ce mercredi soir minuit, si vous passez par internet, pour payer la taxe foncière. Vous l'aurez peut-être remarqué, son montant varie chaque année, ou plutôt augmente, car elle ne baisse en réalité jamais. L'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers a fait les comptes, en 10 ans, notre taxe foncière aura augmenté en moyenne de près de 28%.

Le record parmi les grandes villes est pour Nantes, qui a vu sa taxe foncière augmenter de 37,5% en 10 ans et le record national de hausse dans les villes moyennes est pour sa voisine Angers, qui a connu une hausse de 56,4% depuis 2011. Même niveau ou presque, au-dessus de 50% de hausse pour Amiens ou Grenoble.

En fait, c'est un des effets pervers de la fin de la taxe d'habitation. Les maires n'ont plus que la taxe foncière pour augmenter leur recette d'impôts locaux. On a vu aussi qu'un certain nombre de villes augmentaient leur taxe d'habitation sur les résidences secondaires puisque c'est la seule qui subsistera en 2023.

Les maires expliquent que l'État ne compense pas suffisamment et en attendant, on est sur des hausses 3 fois plus rapides que l'inflation ou l'augmentation des loyers sur la même période. Désormais la taxe foncière correspond à 2,3 mois de loyer, ce qui pose un problème pour les propriétaires de logements en location.