Ce qui va changer en 2023 pour la taxe d'habitation

L'année 2023 amène avec une baisse des impôts. Les paliers vont être révisés l'année prochaine à la hausse, pour suivre l'inflation. En conséquence, si vous gardez le même revenu, vous allez peut-être payer moins d'impôts voire même ne pas en payer du tout. L'année 2023 signe également la fin de la taxe d'habitation.

L'exonération s'est échelonnée sur cinq ans, d'abord pour les foyers les plus modestes et ensuite pour les autres : 30% de baisse en 2021, 65% en 2022. Et, à partir de 2023, exonération totale. La taxe d'habitation touche ainsi à sa fin pour les résidences principales.

Mais, il reste la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Pour les propriétaires, une hausse de la taxe foncière est annoncée pour 2023, mais aussi de la taxe sur les logements vacants. Cette dernière concerne les logements inoccupés depuis au moins un an sur les zones "tendues", où l'on manque de logement.

