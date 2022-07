Immobilier : qu’est-ce que la “garantie décennale” ?

La garantie décennale fait partie des conditions à prendre en compte quand on songe à faire construire une maison. Cette responsabilité civile vous assure contre la réparation de dommages qui peuvent apparaître au cours du chantier. Mais qui concerne-t-elle exactement ? Quels sont les dommages pris en charge?

La garantie décennale est une assurance qui a été rendue obligatoire par la loi Spinetta du 4 janvier 1978. En France, la loi encadre la responsabilité et l'assurance dans les métiers de la construction. Les constructeurs ont ainsi l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile décennale.

Que prévoit cette assurance ? La garantie décennale est une assurance que vous souscrivez auprès de l'assureur de votre choix, qui garantit la réparation des dommages qui apparaissent après la réception des travaux, autrement dit, après que les travaux ont été terminés.

Qui doit s'assurer ? La loi sur ce point est extrêmement stricte : tout constructeur d'un ouvrage neuf ou existant, que ce soit des bâtiments ou des logements, est obligé de s'assurer afin qu'il soit tenu comme responsable. Et ce, pendant une durée de dix années à l'égard du maître d'ouvrage.

La "règle d'or" chaque semaine en podcast

Auditeurs et abonnés au podcast de Ça peut vous arriver, découvrez désormais chaque semaine l’inimitable Règle d’or, avec les avocats qui interviennent chaque jour sur RTL et M6. Pour accéder chaque semaine à votre règle d'or, abonnez-vous au podcast de l'émission :

>> Que dit la Loi ? Quels recours avez-vous et surtout quelles démarches devez-vous impérativement effectuer en cas de problème ? Nos ténors du barreau répondent concrètement aux questions que vous vous posez le plus et vous donnent des clés pour vous sortir de situations parfois compliquées.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info