Creuse : une commune subit une hausse de taxe foncière de 900%

"C'est inadmissible !". Les habitants de la ville de Guéret, dans la Creuse, ont assisté à une hausse phénoménale du taux de taxe foncière, à hauteur de plus de 900%. Bien que préparés à cette augmentation, ils restent révoltés.

Cette hausse du taux de taxe foncière avait été votée en avril dernier, toutefois les Guéretois ont fait part de leur surprise en découvrant qu'ils devaient payer environ 150 euros de plus. "Comment se fait-il qu’on n’augmente pas les salaires, qu’on n’augmente pas les retraites mais qu’on augmente la vie, qu’on augmente la taxe foncière ? C’est une honte !", s'indigne une habitante auprès de nos confrères de TF1.

La communauté d’agglomération justifie cette hausse en évoquant des transferts de compétences toujours plus importants mais aussi la baisse des dotations de l’État. Des motifs qui divisent, "Il y a besoin bien sûr des services pour faire vivre une ville mais il ne faut pas non plus écraser les gens qui possèdent quelque chose. Il faut un juste milieu dans tout", témoigne un habitant.