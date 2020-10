Immobilier : la taxe foncière a bondi de plus de 30% en dix ans

publié le 20/10/2020 à 12:18

La taxe foncière ne cesse de s'élever. Alors qu'en 2020 les élections municipales ont permis une légère baisse, la hausse sur les dix dernières années est significative.

En effet, depuis dix ans, la taxe foncière est de plus en plus cher pour les propriétaires, rapporte Le Parisien. Entre 2009 et 2019, l'impôt local des propriétaires a bondi de 31,4 % en moyenne en France, selon l'Observatoire de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI).

Le quotidien dévoile que 58% des ménages sont propriétaires d'au moins un bien immobilier selon l'Insee et 17,5 millions de ménages sont propriétaires de leur résidence principale, en France. Si la hausse de la taxe foncière est moindre ces cinq dernières années avec 12,1% d'augmentation entre 2014 et 2019, la somme reste colossale.

En réalité, les propriétaires français n'ont subi qu'une hausse moyenne de 1,2% liée à la revalorisation mécanique des bases. "Il y a une accalmie en 2020 à cause des élections municipales, livre Christophe Demerson, président de l'UNPI au Parisien. Pendant la campagne, les promesses fiscales n'engagent que ceux qui y croient ! Mais comme d'habitude, cela ne va pas durer…"