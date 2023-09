Immobilier : les conseils de Stéphane Plaza pour acheter un bien

Lorsqu'on se lance dans l'achat d'un bien, il faut prendre en considération tous les signes positifs, mais aussi négatifs afin d'éviter un mauvais achat. Si le bien que vous souhaitez acheter est en mauvais état, qu'il comporte des fissures importantes, des infiltrations dans les murs ou une toiture endommagée, les réparations à faire peuvent être importantes et avoir un sacré coût. C'est important de le prendre en compte dans votre budget, mais aussi de diminuer la rentabilité si votre futur bien est destiné à un investissement locatif.



Si votre emplacement est peu attractif et éloigné des commodités essentielles telles que les commerçants, les écoles, vous risquez de faire baisser les demandes locatives ou d'affecter votre plus-value en cas de revente. L'emplacement est un élément très important à prendre en considération pour son projet immobilier. La devise d'un agent immobilier, c'est "l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement".

Si vous souhaitez habiter à côté d'un aéroport, d'une autoroute ou d'une départementale, parce que c'est plus pratique professionnellement, libre à vous. Vous avez le côté pratique et vous faites une affaire, car vous achetez avec une décote sur le prix. Mais attention, car vous vous fermez les portes en cas de revente à plusieurs acquéreurs potentiels, ce qui peut être une contrainte, surtout si vous êtes pressés de revendre.

Négocier en cas de problème existant

Bon nombre de personnes achètent un logement à rénover entièrement. Faites appel d'abord à plusieurs professionnels pour avoir différents devis et prévoyez toujours une marge de sécurité financière en cas d'imprévu. Si votre future acquisition est confrontée à une procédure en cours dans la copropriété ou que les vendeurs ont effectué des travaux sans autorisation, cela peut freiner votre envie d'achat sur ce bien et vous alarmer. Sachez que chaque problème doit être résolu ou avoir une solution avant la signature définitive chez le notaire. Vous pouvez effectuer votre achat en étant vigilant et faire une meilleure négociation à cause du problème existant.

Méfiez-vous des parties non visitables au moment de votre achat. Cave, grenier, dépendance, vous devez absolument tout regarder, même si c'est encombré, afin d'éviter de mauvaises surprises.