Immobilier : peut-on encore acheter en 2023 ?

La France se place 8e dans le classement des pays européens ayant le plus de propriétaires. 60 % des Français possèdent un bien immobilier, un chiffre qui pourrait bien stagner, puisque la Banque de France vient d'indiquer que la production de crédits avait chuté de 45% en juillet 2023. La raison ? La remontée des taux, qui est passée de 1,20 % à 4,05% en 1 an, d'après le courtier Meilleurtaux.

Résultat, le prix au mètre carré a baissé. On relève par exemple à Rennes une décote de 4 %, de 5 % à Nantes et Paris est repassé sous la barre des 10.000 euros du m2. Une baisse des prix qui n'est pas suffisante pour permettre au marché de repartir à la hausse.

Les acheteurs n'ont plus un apport suffisant : "Un bien que vous achetez 220.000 euros, il faut pouvoir apporter 20% de la somme globale comme apport. Ce qui est colossal puisque c'est 44.000 euros qu'il faut avoir", insiste Martial You.



Pourquoi les taux ont-ils augmenté ?

Depuis 2 ans, les taux d'intérêt ont été multipliés par 3 ou 4. Certaines banques proposent même un taux à 5 %. La porte-parole du courtier Meilleurtaux justifie cette hausse par plusieurs facteurs : "'Il y a deux ans, les banques ont énormément prêté. Il y avait beaucoup de liquidités dans l'économie et l'argent ne coûtait rien. Aujourd'hui, l'argent coûte plus cher. C'est aussi pour ça qu'ils le prêtent plus cher. De plus, comme on est dans un marché immobilier avec des prix qui baissent, il est plus risqué pour les banques de prêter", explique Sandrine Allonier.

Alors qui peut encore acheter ? Sans grande surprise, les jeunes sont les principales victimes de cette hausse. L'âge du premier achat immobilier se situe désormais aux alentours des 37 ans : "Ce sont les seniors aujourd'hui qui font marcher le secteur parce qu'ils ont payé leur maison. Ils peuvent acheter plus petit," conclut Martial You.

