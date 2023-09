Recherche et location d'appartement : comment candidater en évitant les arnaques et l'usurpation d'identité ?

Entre le manque de logement, les prix qui flambent et les garanties demandées, trouver un appartement pour la rentrée peut parfois virer au parcours du combattant. Mais même dans l’urgence, il est important de ne pas relâcher sa vigilance, car les arnaques sont nombreuses sur les sites de location.

L’arnaque la plus répandue consiste à encaisser l’argent des dépôts de garantie et des cautions après avoir signé de faux contrats de location avec des dizaines de candidats. Une autre technique consiste à récupérer des documents d’identité et des fiches de paie dans les dossiers de location pour souscrire des crédits à la consommation en usurpant l’identité des candidats.

Dans ce nouvel épisode de "La Règle d'Or Numérique", Benjamin Hue, journaliste à RTL, explique comment repérer les annonces frauduleuses et les précautions à prendre avant de transmettre son dossier de candidature pour éviter d'être victime d'une arnaque et d'usurpation d'identité.

Si vous pensez avoir été victime d’une arnaque, vous pouvez déposer une main courante ou porter plainte au poste de police et sur la plateforme gouvernementale THESEE. Vous pouvez aussi joindre le numéro info escroquerie au 0 805 805 817.



















































































































