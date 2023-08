Allocation de rentrée scolaire : y avez-vous droit ?

Sous conditions de ressources, l'allocation de rentrée (l'ARS) a été versée ce mercredi 16 août en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, et le mardi 1er août 2023 dans les départements de Mayotte et de la Réunion, aux familles ayant des revenus modestes.

L'objectif est d'aider les parents à financer les dépenses de la rentrée scolaire. Les montants ont d'ailleurs été revalorisés de 5,6% par rapport à la prime versée à l'été 2022. On compte près de trois millions de foyers, soit cinq millions d'enfants au total, concernés.

Cette année, l'ARS s'élève à 398,09 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, à 420,05 euros pour les enfants de 11 à 14 ans et à 434,61 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans.



Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

Pour y avoir droit, il faut respecter certaines conditions. Selon le nombre d'enfants à charge, vos ressources annuelles 2021 ne doivent pas dépasser : 25.775 euros pour un enfant, 31.723 euros pour deux enfants, 37.671 euros pour trois enfants, 43.619 euros pour quatre enfants, puis 5.948 euros par enfant supplémentaire, informe le site du gouvernement.

"Lorsque les ressources de la famille dépassent légèrement le plafond, celle-ci bénéficie alors d'une allocation de rentrée scolaire à taux réduit, dégressive en fonction de ses revenus", avait indiqué précédemment le ministère des Solidarités.

Versée directement par les caisses d'allocations familiales (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA), l'allocation de rentrée scolaire est automatique pour les enfants de 6 à 15 ans. Pour ce qui est des enfants de 16 à 18 ans, il est nécessaire de déclarer à la CAF que votre enfant est toujours scolarisée ou en apprentissage pour la rentrée 2023, c'est une condition pour pouvoir bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire.