Immobilier, chèques, gaz... Ce qui change au 1er juin

Une nouvelle disposition administrative entre en vigueur ce jeudi premier juin : une résiliation plus facile de certains contrats souscrits en ligne, notamment ceux d'assurance. Le gouvernement impose ainsi aux assureurs de mettre en place un "bouton spécial" pour résilier plus rapidement et éviter certaines longueurs administratives qui peuvent dissuader les consommateurs de faire jouer la concurrence.

Chèque bois et gaz

Les Français se chauffant au bois ont jusqu'au 1er juin pour établir leur demande de chèque énergie bois. Cette aide, allant de 50 à 200 euros, mise en place par le gouvernement à l'hiver 2022, avait pour but de limiter l'impact de l'inflation sur l'achat de bois de chauffage ou de pellets pour les 2,6 millions de ménages concernés. De plus, les tarifs réglementés du gaz prendront fin au 30 juin. Pour les foyers concernés, il sera donc nécessaire de basculer sur une offre dite "de marché" auprès de son fournisseur ou d'un concurrent.



La fin du "bouclier loyer" ?

Mis en place pour le gouvernement afin de lutter contre la baisse du pouvoir d'achat des ménages face à l'inflation, le "bouclier loyer" permet un plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% pour les locataires, les commerçants et les PME en métropole pendant un an. Arrivant à échéance au mois de juin, cette mesure pourrait toutefois être bientôt prolongée, puisque le projet de loi déposé par Renaissance sera examiné ce jeudi 31 mai.

Hausse du taux d'usure

Fixé par la banque de France, il s'agit du taux maximal auquel les banques ont le droit de vous prêter de l'argent. Ce taux maximum d'emprunt permet de protéger les consommateurs de prêts immobiliers exorbitants. Il passe à 4,68 % pour un crédit de 20 ans à partir de ce jeudi 1er juin.

Nouvelle étape de Parcoursup

A partir de 19 heures ce jeudi, la phase d’admission Parcoursup démarre. Les 917.000 candidats vont pouvoir consulter les réponses des formations à leurs vœux. Ils pourront ensuite commencer à répondre aux propositions qu'ils ont reçues.

