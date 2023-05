Taxe foncière : découvrez les villes avec les plus fortes hausses

L’addition pour les propriétaires s’annonce salée cette année. Le gouvernement a décidé d’une forte hausse de 7,1% des valeurs locatives, calquée sur l'inflation et qui sert de base au calcul de la taxe foncière. En résumé : la taxe foncière augmentera pour tous les propriétaires, par rapport à l’an dernier. Mais les contribuables, qui devront s'en acquitter en octobre prochain, s’exposent à une augmentation plus forte encore en fonction de leur lieu de résidence.

En effet, chaque ville a la liberté de décider d’une hausse, du maintien ou d’une baisse de la taxe foncière au niveau local. Certaines communes et leurs groupements (intercommunalités…), notamment dans celles de plus de 100.000 habitants, ont ainsi voté une forte augmentation, selon une étude publiée mercredi soir par le cabinet FSL, spécialisé dans l'information financière locale.



La ville de Paris a par exemple entériné une spectaculaire hausse de 51,9% par rapport à l’an dernier. Les propriétaires grenoblois devront eux payer 24,4% de plus. Cette décision avait créé des vagues parmi les élus écologistes, plusieurs adjoints au maire Éric Piolle ayant publiquement exprimé leurs réserves. La municipalité de Metz est, elle, la troisième ville de plus de 100.000 habitants à avoir voté une hausse à deux chiffres (+13,4%). La taxe foncière va également augmenter, dans des proportions moindres, à Limoges (+9,5%), Mulhouse (+9,4%), Lyon (+8,8%) et Bordeaux (+4,5%).

Une tendance générale plutôt stable

La tendance générale reste cependant relativement stable. L’augmentation de la taxe foncière décidée par les villes et leurs groupements de plus de 100.000 habitants est ainsi en moyenne en hausse de 1,7%, en enlevant Paris (+10,5% en intégrant la capitale). Un chiffre qui est inférieur à l’an passé, où l’augmentation moyenne hors Paris était de 2,3%. Près d’un cinquième des grandes villes et de leurs groupements (8 territoires sur 42) ont augmenté leur taxe foncière en 2023, le reste des territoires (34) les ayant stabilisés, note le cabinet FSL.

La hausse est cependant un peu plus marquée dans les villes et leurs groupements de 40.000 à 100.000 habitants. La taxe foncière a pris +1,3% cette année, contre 0,9% en 2022. Les trois quarts d’entre eux ont tout de même maintenu leur taux.

