Immobilier : son appartement est dévalué à cause du terrain voisin à l'abandon

publié le 04/09/2020 à 12:03

Claudette est la tutrice d’Olivier, son fils malentendant. Olivier est propriétaire d’un appartement dans un petit immeuble de ville. Mais, avec les autres copropriétaires, il rencontre un sérieux problème de voisinage. La parcelle du terrain d’à-côté est littéralement à l’abandon depuis 8 ans...

Résultat, la végétation se développe de manière incontrôlée. En parallèle, des riverains viennent déposer des déchets régulièrement juste devant ce terrain. D’autres personnes s’y faufilent même pour venir y faire leurs besoins. Face à ces problèmes, Claudette souhaite sécuriser la copropriété en faisant installer un nouveau portail. Sauf que le manque d’entretien l'en empêche.

Dès l’apparition du problème en 2012, elle contacte pourtant la mairie pour trouver une solution. Ses messages sont bien réceptionnés et transmis aux services compétents. Hélas, personne n’intervient.

Le maire adjoint vient constater le problème

En mars 2020, Claudette pense bien faire bouger les choses en interpellant le maire adjoint sur un marché lors de la campagne municipale. L’élu vient même constater le problème sur place. Mais, rapidement, il lui fait comprendre qu’il ne pourra pas sécuriser cette parcelle. Et depuis, c’est le statu quo.

Au-delà des nuisances quotidiennes, ce terrain empêche Claudette et Olivier de mettre en vente l'appartement au prix souhaité. Claudette contacte Julien Courbet et l'équipe de "Ça peut vous arriver", afin que la mairie fasse enfin le nécessaire pour que le propriétaire concerné entretienne le terrain voisin et le sécurise.

