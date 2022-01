Hausse du SMIC, prix du timbre... Ce qui change au 1er janvier 2022

L'année 2022 réserve quelques bonnes surprises pour les jeunes et pour les salariés. De nombreux changements sont à prévoir ce samedi 1er janvier, à commencer par une réévaluation du SMIC, relative à l'inflation actuelle. Celui augmente de 0,9%. Ainsi, une heure de travail doit être rémunérée 10,57 euros brut de l’heure, contre 10,48 euros auparavant. Sur une base de 35 heures hebdomadaires, le salaire mensuel s'élève ainsi à 1.603 euros bruts.

À l'inverse, l'impôt sur le revenu va baisser en 2022. "Les tranches du barème de l'impôt sur le revenu seront revalorisées de 1,4 % pour l'imposition des revenus de 2021", précise le site du gouvernement. Idem pour la taxe d'habitation, qui baisse à nouveau avant sa suppression définitive en 2023. Les ménages les plus aisés pourront profiter d'une exonération de 65 % de leur taxe.

Depuis le début de la crise sanitaire, le plafond journalier des tickets restaurant est doublé lorsqu'il est utilisé dans un restaurant, passant de 19 à 38 euros. Le doublement de ce plafond est maintenu pour les mois de janvier et février. Le prix du timbre va quant à lui connaître une nouvelle hausse. Le timbre vert passe de 1,08 euros à 1,16 euros et le timbre rouge passe de 1,28 euros à 1,43 euros.

Pass Culture et Pass'Sport pour les plus jeunes

La jeunesse n'est pas exclue des nouveautés que proposent l'année 2022. Après les jeunes de 18 ans, au tour des adolescents de 15, 16 et 17 ans de profiter du Pass Culture. Pour ceux âgés de 15 ans, un crédit de 20 euros leur sera offert pour s'offrir des places de cinéma, expositions, instruments de musiques ou encore des livres. Les jeunes de 16 et 17 ans bénéficieront d'un crédit de 30 euros.



Le Pass'Sport joue les prolongations jusqu'au 28 février 2022, "afin de tenir compte de la saisonnalité de toutes les disciplines sportives et permettre à tous ceux qui n’avaient pas pris connaissance du dispositif à la rentrée d’en bénéficier".

Environnement

Le nouveau service public France Renov', mis en place par le ministère de la Transition écologique, voit le jour ce 1er janvier 2022. Prévu par la loi climat et résilience, ce service vise à accompagner les ménages souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement à travers des conseils gratuits.

Pour préserver l'environnement, la loi anti gaspillage entre en vigueur. Celle-ci contient notamment l'interdiction des suremballages en plastique pour les fruits et légumes de moins de 1,5 kg, interdiction pour le domaine du textile d’éliminer leurs invendus ou encore la possibilité pour les pharmacies de vendre des médicaments à l’unité.