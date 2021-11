INVITÉE RTL - Contre l'expatriation, Le Pen veut d'exonérer d'impôt sur le revenu les moins de 30 ans

Invitée du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, Marine Le Pen est revenue sur une mesure forte de son programme : la suppression de l'impôt sur le revenu pour les personnes de moins de 30 ans. Une solution, assure-t-elle, pour lutter contre l'expatriation des jeunes.

"Il y a énormément de nos jeunes qui s'expatrient", a regretté la candidate du Rassemblement national. Celle-ci évoque "une perte de substance pour notre pays, une perte pour notre économie, une perte de vitialité, de richesse, du capital humain que représentent ces moins de 30 ans".

Dans ce même ordre d'idée, la députée du Pas-de-Calais évoque une exonération "avec certaines conditions" de l'impôt sur les sociétés pour les créateurs d'entreprises de moins de 30 ans. "Je veux qu'ils fassent profiter leur pays de leurs talents", lance-t-elle.

De telles mesures favoriseraient-ils les jeunes les plus aisés ? Non, répond la candidate, qui promet qu'elle proposera "d'ici peu, une modification qui permet de mettre à contribution les lus aisés, qu'ils aient moins ou plus de 30 ans". Un impôt qui ne toucherait ni le revenu ni le patrimoine, mais dont elle ne détaille pas les contours.