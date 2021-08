La Poste : le prix des timbres et des colis va de nouveau augmenter en 2022

Une nouvelle augmentation des prix pour plusieurs de ses timbres et autres envois à partir du 1er janvier 2022 a été officialisée par La Poste ce lundi 2 août. Un choix afin "d’assurer la pérennité" de son service, comme le révèle Le Parisien. En moyenne, les tarifs courrier augmenteront de 4,7 % et le timbre rouge, prioritaire (livraison en 24 heures), connaîtra la plus haute augmentation, passant de 1,28 à 1,43 euros, tandis que le timbre vert (envoi en deux jours ouvrés), coûtant actuellement 1,08 euros, montera à 1,16 euros.

"Le prix de la Lettre internationale de 0 à 20 g évoluera de 1,50 à 1,65 euros. A ce tarif, les clients pourront envoyer leurs lettres vers tous les pays de l’Union européenne et le reste du monde", ajoute La Poste, relayée par Le Parisien. Les colis de petite taille envoyés par le service Colissimo (moins de 250 g) conserveront le même prix de 4,95 euros. En revanche, pour les colis plus lourds, les prix monteront. « Dans l’ensemble, les tarifs des Colissimo des particuliers, toutes destinations confondues (métropole, outre-mer et international) n’augmenteront que de 1,6 %, pour préserver leur compétitivité", affirme La Poste.

Les envois professionnels sont eux aussi concernés par ces augmentations de prix : "pour les entreprises, les tarifs du courrier industriel de gestion évolueront de 4,0 %, ceux du marketing direct augmenteront, de façon moindre, de 1,7 % afin de faciliter pour les entreprises situées en France la promotion de leurs offres dans une approche multicanale", ajoute La Poste, qui explique devoir augmenter ses prix afin "d‘assurer la pérennité du service universel" et "de continuer à moderniser les offres pour répondre aux usages et aux besoins de ses clients", le tout "dans un contexte d’accélération de la baisse des volumes du courrier".