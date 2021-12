Consommation : quels produits seront victimes de l'inflation en 2022 ?

L'année 2022 s'annonce mauvaise pour le portefeuille des Français. Selon une estimation de l'INSEE, les prix à la consommation ont augmenté de 2,8 % en novembre 2021 et cette hausse risque de se poursuivre l'année prochaine.

La facture risque d'être plus salée au supermarché, notamment à cause des surcoûts de transport et d’emballage et d'une récolte décevant au Brésil, selon nos confrères de Ouest France. Ainsi, le prix des pâtes pourrait augmenter de 7% en 2022. L'huile et le cacao devraient également souffrir de cette inflation, tout comme le café qui pourrait coûter entre 3 et 5 centimes de plus qu'à l'heure actuelle. De son côté, le secteur du textile devrait connaître une hausse estimée à 1,8% pour les soldes d'été, en juin 2022.

La pénurie de semi-conducteurs, prévue pour durer, pourrait encore affaiblir le pouvoir d'achat des Français. Sans ce composant, les produits électroménagers, informatiques ou encore le secteur de l'automobile vont continuer à voir leurs prix grimper l'année prochaine.